Во вторник Пулково работает без отмен и задержек

Во вторник Пулково работает без отмен и задержек
Пулково работает в штатном режиме. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня из петербургского аэропорта вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно во вторник, 25 мая. Согласно данным на официальном сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены согласно расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

В настоящее время идет посадка на рейс S7 1026 до Москвы. Вылет воздушного судна авиакомпании S7 запланирован на 5:20.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что накануне в петербургском аэропорту задержали два самолета. Пассажиры вылетели с опозданием в Москву и Сочи.

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