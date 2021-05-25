В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 13,8 тысяч человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 13,8 тысяч человек
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Северной столице продолжаются обследования населения на коронавирус. За прошедшие сутки было проведено 13 842 теста на COVID-19.

Об этом стало известно во вторник, 25 мая. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за указанный период было обработано 17 480 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам не будут платить за вакцинацию. Как заявил Дмитрий Лисовец, главным стимулом для жителей должно стать беспокойство о своем здоровье.

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