В Петербурге коронавирус выявили еще у 844 человек

Новые данные по коронавирусу в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Новые данные по коронавирусу в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 844 петербуржца сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, с начала пандемии в Северной столице выявлено более 5 млн инфицированных коронавирусом.

Город остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 2 075 жителей. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 90 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия может рассчитывать на снижение заболеваемости коронавирусом летом при условии, что граждане продолжат соблюдать меры профилактики.