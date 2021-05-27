Омбудсмен Петербурга призвал полицейских не брать отпечатки пальцев у задержанных с паспортом

Шишлов отметил, что получает жалобы от местных жителей.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился к полицейским с просьбой не брать отпечатки пальцев у задержанных, которые имели при себе паспорта. Он отметил, что получил множество жалоб от участников незаконных акций, который говорили, что в отделах полиции их принуждали проходить дактилоскопию, а также фотографироваться. Об этом Шишлов написал на своем сайте.

Омбудсмен заявил, что для таких строгих мер нет никаких оснований, если человек показал паспорт. Благодаря документу можно установить их личности, а на фотографирование и дактилоскопию нужно получать согласие.

«Поэтому сотрудники полиции не имели оснований для применения в отношении них указанных процедур, и, как следствие, не вправе хранить и использовать данную информацию, полученную без законных оснований»,

— пишет Шишлов на своем сайте.

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