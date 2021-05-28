В пятницу Пулково работает без отмен и задержек

Сегодня из петербургского аэропорта вылетят все назначенные самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно в пятницу, 28 мая. Согласно данным на официальном сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены согласно расписанию.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

В настоящее время идет посадка на рейс S7 1026. Самолет авиакомпании S7 доставит пассажиров в Москву, вылет назначен на 5:20.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг, 28 мая, из городского аэропорта вылетели все назначенные самолеты.