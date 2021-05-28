В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 840 человек

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 840 горожанин сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в пятницу, 28 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено более 436 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 274 человека. Третье место у Подмосковья — 746 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 91 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакциной «ЭпиВакКорона» привились более 17 тыс. петербуржцев. Полностью закончили цикл вакцинации данным препаратом 9 383 человека.