В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 840 человек

В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 840 человек
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 840 горожанин сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в пятницу, 28 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено более 436 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 274 человека. Третье место у Подмосковья — 746 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 91 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакциной «ЭпиВакКорона» привились более 17 тыс. петербуржцев. Полностью закончили цикл вакцинации данным препаратом 9 383 человека.

зараженные коронавирусная пандемия новости СПб


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Финны не смогут приехать на
Финны не смогут приехать на "Аллегро" в Петербург болеть за своих на Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения COVID
Россиянам рассказали, какой доход им нужен, чтобы накопить на пенсию
Фоторепортаж Gazeta.SPb: как Михаил Боярский и Ирина Соколова обзавелись ...
Комплексное продвижение сайтов с Y&S
Водитель и пассажирка в тяжелом состоянии: официальные данные по ...
В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 840 человек
В центре Петербурга ограничат движение из-за концерта в рамках ПМЭФ
Молодого диллера поймали с 600 граммами наркотика у станции Цвылево