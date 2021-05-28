В Северной столице красочный дождь: вместе с телебашней краской покрылись и припаркованные рядом автомобили

В Петербурге администрация телебашни и подрядчик не объявили о проводимых работах автовладельцав и местным жителям, в результате чего произошел неприятный инцидент.

Как сообщает «Фонтанка», когда проводились работы по улучшению петербургской телевизионной башни, то те машины, которые стояли рядом, задели, в результате чего они стали испачканы краской.

Так автолюбители оставили свои машины близ башни, а теперь жалуются на пятна краски на кузове.

Известно, что металлические конструкции покрывают краской вот уже в течение двух недель. При этом, водителям приходиться отмывать свои транспортные средства он пятен серой краски.

Пострадавший автовладелец сообщает, что свежая краска каплями капает сверху, с телебашни. По этот «красочный» дождь могут попасть не только машины, но и люди, которых не стали предупреждать о проводимых работах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время непогоды в Петербурге упало 52 дерева и погиб один человек.