Петербуржец разыскивает двух хулиганок, которые помяли его машину

Петербуржец разыскивает двух хулиганок, которые помяли его машину
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Фото: vk.com/spb_today

Петербуржец пожаловался на двух девушек, которые помяли его авто.

Инцидент произошел во дворе дома на Есенина, 16/1. По словам мужчины, две хулиганки выломали парковочный столбик, залезли на крышу и стали фотографироваться. Он отметил, что на машине остались вмятины.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Владелец машины обратился в полицию с заявлением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на перекрестке Дунайского проспекта и Бухарестской улицы произошло ночное ДТП. После удара одна из машин так и осталась стоять посреди дороги.

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