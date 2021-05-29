В Индонезии загорелся паром, на котором находились почти 200 человек

В Индонезии загорелся паром, на котором находились почти 200 человек
На пароме произошел пожар. Фото: Pixabay

В субботу, 29 мая, на пароме у берегов Индонезии произошел пожар.

На борту находились почти 200 человек, сообщает агентство Синьхуа. По данным посольства РФ, россиян среди них не было.

Пассажиров спасли, никто не пострадал. Во время пожара на судне началась паника. По данным СМИ, некоторые пассажиры стали прыгать в воду.

Людей эвакуировали на ближайший остров. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожарные локализовали возгорание на Ижорском заводе в Колпинском районе Петербурга. Среди ночи огонь охватил трансформатор.Возгорание случилось сегодня ночью, 28 мая, в здании на проспекте Ленина.

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