СМИ: актриса шоу «Comedy Woman» Марина Федункив передвигается при помощи костылей

СМИ: актриса шоу «Comedy Woman» Марина Федункив передвигается при помощи костылей
У артистки якобы есть проблемы с ногами. Фото: скриншот Instagram

У артистки начались проблемы с ногами, о чем она долгое время молчала.

Актриса шоу «Comedy Woman» Марина Федункив была доставлена в ЦКБ, так как у нее начались проблемы с ногами. Кажется, шоувумен не может пока что ходить без костылей или помощи медбратьев. Об этом пишет Telegram-канал «НеМалахов».

Долгое время Федункив старалась скрывать свой недуг. Недавно она приняла участие в «ДНК-шоу», в рамках которого Лолита Милявская рассказала, какие у артистки могут быть заболевания. О проблемах с ногами тогда не шло и речи.

Пока что актриса никак не комментирует слухи, распространяемые в сети. Вполне возможно, что это – всего лишь фейк и очередная попытка собрать просмотры на громкой истории.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лолита Милявская уверена, что предрасположена к болезни Альцгеймера.

comedy club марина федункив операция


 

Новости партнеров
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Покойного Олега Табакова обвинили в сексуальных домогательствах
СМИ: актриса шоу «Comedy Woman» Марина Федункив передвигается при помощи костылей
В Британии убеждены, что у коронавируса лабораторное происхождение
Врачи рассказали, как избежать болезней летом
Дзюба ошибся: «Челси» второй раз выиграл Лигу чемпионов
Премьер Британии тайно женился: в СМИ писали, что свадьба запланирована на ...
В результате стрельбы в Майами пострадали семь человек
Во Всеволожске из болота спасли кота