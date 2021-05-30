СМИ: актриса шоу «Comedy Woman» Марина Федункив передвигается при помощи костылей

У артистки начались проблемы с ногами, о чем она долгое время молчала.

Актриса шоу «Comedy Woman» Марина Федункив была доставлена в ЦКБ, так как у нее начались проблемы с ногами. Кажется, шоувумен не может пока что ходить без костылей или помощи медбратьев. Об этом пишет Telegram-канал «НеМалахов».

Долгое время Федункив старалась скрывать свой недуг. Недавно она приняла участие в «ДНК-шоу», в рамках которого Лолита Милявская рассказала, какие у артистки могут быть заболевания. О проблемах с ногами тогда не шло и речи.

Пока что актриса никак не комментирует слухи, распространяемые в сети. Вполне возможно, что это – всего лишь фейк и очередная попытка собрать просмотры на громкой истории.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лолита Милявская уверена, что предрасположена к болезни Альцгеймера.