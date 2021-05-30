На Невском проспекте произошла массовая драка

В Центральном районе Петербурга компания молодежи устроила драку.

Инцидент произошел ранним утром 30 мая на пересечении улицы Садовой и Невского проспекта по адресу: Невский проспект, дом 37.

Молодые люди стояли возле подземного перехода. Между ними начался конфликт, который перерос в драку. В группе «Дорожный инспектор» социальной сети «Вконтакте» появилось видео с места происшествия. В итоге дерущихся разняли сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что когда мужчины увидели полицейских, то намеревались укрыться. Несмотря на все старания это не помогло им избежать ответственности. В отношении некоторых нарушителей были составлены протоколы.