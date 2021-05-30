На Новоприозерском шоссе произошло серьезное ДТП

В Приозерском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 30 мая. В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно разбитые машины неподалеку от поселка Колосково.

На место происшествия прибыли две машины скорой помощи и спасатели. Очевидцы сообщили, что одна женщина сломала руку.

«Когда был в нашем магазине продавец говорил что там машина кого- то сбила, я думал где это, понял то, что из- за этого ДТП», — рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной «Вконтакте». Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 27 мая в Красносельском районе Петербурга, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина произошло серьезное ДТП: автобус влетел в столб, «забравшись» на три метра над землей.