На Новоприозерском шоссе произошло серьезное ДТП

На Новоприозерском шоссе произошло серьезное ДТП
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Приозерском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 30 мая. В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно разбитые машины неподалеку от поселка Колосково.

На место происшествия прибыли две машины скорой помощи и спасатели. Очевидцы сообщили, что одна женщина сломала руку.

«Когда был в нашем магазине продавец говорил что там машина кого- то сбила, я думал где это, понял то, что из- за этого ДТП», — рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной «Вконтакте». Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 27 мая в Красносельском районе Петербурга, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина произошло серьезное ДТП: автобус влетел в столб, «забравшись» на три метра над землей.

авария дтп новоприозерское шоссе


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 113 тысяч избирателей Ленобласти приняли участие в предварительном ...
Реставрация Медного всадника обойдется в 40 млн рублей
На Новоприозерском шоссе произошло серьезное ДТП
Израиль ограничит выезд в Россию из-за ковида
В ДТП на Разъезжей пострадал велосипедист
Измученных лисиц заставляли выступать в цирке в Миассе
После ДТП с фурой на трассе «Нева» один человек погиб
Стала известна причина погони, после которой застрелили 19-летнего новосибирца