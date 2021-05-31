В Петербурге на коронавирус проверили еще почти 16 тысяч человек

В Петербурге на коронавирус проверили еще почти 16 тысяч человек
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Северной столице продолжаются обследования населения на коронавирус. За прошедшие сутки было проведено 15 928 тестов на COVID-19.

Об этом стало известно в понедельник, 31 мая. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за этот период было обработано 3 916 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суточное число выздоровевших от COVID петербуржцев резко снизилось.

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