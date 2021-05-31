В Петербурге за сутки коронавирус выявили у 822 человек

В Петербурге за сутки коронавирус выявили у 822 человек
Новые данные по коронавирусу в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 822 горожанина сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в понедельник, 31 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено более 437 тысяч заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 614 человек. Третье место у Подмосковья — 752 новых ковид-пациента. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 89 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сок черноплодной рябины может подавлять коронавирус.

коронавирусная пандемия новости СПб


 

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