Петербург занял второе место в рейтинге регионов России по социально-экономическому развитию

Петербург занял второе место в рейтинге регионов России по социально-экономическому развитию
Петербург стал вторым регионом РФ по социально-экономическому развитию. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Москва и Петербург оказались лидерами рейтинга социально-экономического развития российских регионов.

Как сообщает РИА Новости, рейтинг двух столиц превышает 80 баллов. ХМАО — Югры и Московская область по итогам 2020 года получили отметки выше 70 баллов. Следом идет Татарстан. Ленинградская область оказалась на восьмом месте с 60,5 баллами. В первую десятку также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Красноярский и Краснодарский край.

Аналитики при создании рейтинга учитывали объем производства товаров и услуг, долю прибыльных предприятий, уровень безработицы, ожидаемую продолжительность жизни, смертность населения в возрасте 15-59 лет и долю бедного населения.

Отмечается, что за год ситуация в большинстве регионов ухудшилась. Специалисты связывают это с пандемией и проблемами на сырьевом рынке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург возглавил рейтинг городов с нарушающими закон туристами.

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