На Балтийском вокзале безбилетник заявил, что он террорист

Задержанного на Балтийском вокзале отправили в линейный отдел полиции для выяснения обстоятельств. Фото: Pixabay

Задержанного на Балтийском вокзале отправили в линейный отдел полиции для выяснения обстоятельств. Фото: Pixabay

В Петербурге во Фрунзенском районе города на вокзале мужчина объявил, что у него при себе находится бомба.

На Балтийском вокзале Северной столицы был задержан мужчина, заявивший что у него с собой бомба. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По некоторым данным, заявление о бомбе было сделано после того, как нарушителю не разрешили пройти на платформу без билета. Тогда мужчина объявил о том, что он террорист.

Известно, что 48-летний правонарушитель уже был ранее судим. В настоящее время его доставили в линейный отдел полиции.

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