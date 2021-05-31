На Балтийском вокзале безбилетник заявил, что он террорист

В Петербурге во Фрунзенском районе города на вокзале мужчина объявил, что у него при себе находится бомба.
На Балтийском вокзале Северной столицы был задержан мужчина, заявивший что у него с собой бомба. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По некоторым данным, заявление о бомбе было сделано после того, как нарушителю не разрешили пройти на платформу без билета. Тогда мужчина объявил о том, что он террорист.
Известно, что 48-летний правонарушитель уже был ранее судим. В настоящее время его доставили в линейный отдел полиции.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе Ленобласти после писем о «минировании» школ была проведена эвакуация. Из 11 учебных учреждений вывели 150 человек.