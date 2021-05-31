На Марсовом поле лидер партии «Родина» Алексей Журавлев, Герои России, кавалеры воинских наград и партийцы возложили цветы к Вечному огню

На Марсовом поле лидер партии &#171;Родина&#187; Алексей Журавлев, Герои России, кавалеры воинских наград и партийцы возложили цветы к Вечному огню
На Марсовом поле возложили цветы. Фото: Твиттер Алексея Журавлева

В центре Петербурга Герои России, кавалеры воинских наград, партийные работники вместе с председателем партии «Родина» Алексеем Журавлевым возложили цветы. Об этом сообщается в социальной сети Журавлева в Twitter.

В Северной столице на Марсовом поле внефракционный депутат Государственной думы от Воронежской области Алексей Журавлев совместно с Героями России и кавалерами нескольких воинских наград Андреем Богатовым и Андреем Трошевым, а также партийными коллегами возложили цветы к Вечному огню.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице 17 мая статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков поучаствовал в церемонии открытии аллеи славы Олимпийских чемпионов.

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