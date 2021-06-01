В День защиты детей в магазинах Ленобласти не будут продавать алкоголь

Не получится купить пиво, вино, водку и другое спиртное. Фото: Pixabay

Не получится купить пиво, вино, водку и другое спиртное. Фото: Pixabay

Во вторник, 1 июня, в магазинах Ленинградской области будет действовать ограничение на продажу спиртного.

Запрет на продажу алкоголя в магазинах связан с празднованием Дня защиты детей. Магазины перестанут продавать алкоголь с 22:00 31 мая до 09:00 2 июня. Не получится купить пиво, вино, водку и другое спиртное. Нарушителям грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

При этом жители и гости Ленобласти по-прежнему смогут приобрести алкоголь в кафе, ресторанах, фастфудах и других точках общепита.

Алкоголь также не будут продавать 27 июня, когда отмечается День защиты молодежи, а также 1 сентября, в День знаний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в июне. Она связана с празднованием Дня России, 12 июня.