Петербуржец, обливший экс-жену зеленкой, утверждает, что не разводился и просто хотел увидеться с семьей

Вечером субботы 29 мая на Будапештской улице 33-летний мужчина облил зеленкой свою бывшую супругу. Это уже пятый случай вредительства с его стороны за последние пять месяцев — в январе Ксения Камалова ушла от мужа, испугавшись его агрессивного поведения.

В январе женщина подала на развод, а 7 мая документ офиициально вступил в силу. За это время, по словам пострадавшей, экс-супруг выкладывал фотографии Ксении личного характера в социальные сети, вырубал пробки в съёмной квартире, где теперь петербурженка живет с детьми, оставлял окурки в почтовом ящике, выкручивал глазок.

Однажды, как утверждает Ксения, он оставил возле входной двери две гвоздики — эти цветы в четном количестве, как правило, приносят на похороны. А ночью 22 мая, около 1:30, рассказывает пострадавшая, мужчина ломился в квартиру, пытаясь вскрыть замок и сопровождая свои действия нецензурной бранью и громкими угрозами.

Последним его действием стал эпизод с зеленкой. Пострадавшая неоднократно пыталась добиться помощи от полиции, но каждый раз женщине отказывали в возбуждении уголовного дела. Как объясняют правоохранители, они пригласили хулигана на беседу, и его доводы оказались убедительными.

Так, петербуржец заявил, что по-прежнему состоит в браке с Ксенией и проживает вместе с ней по вышеуказанному адресу (хотя женщина подчеркивает, что ипотечную квартиру бывший муж семье не отдал — сейчас она судится с ним за имущество, а жилье приходится снимать). Поскольку у них общие дети, 22 мая мужчина приходил «домой», чтобы увидеться с сыном и дочерью, но жена упорно не открывает ему дверь, что стало причиной эмоционального поведения. Он признал, что действительно, возможно, вел себя слишком громко, однако не объяснил, зачем приходил в 1:30 ночи — ведь маленькие дети в такое время обычно спят.

Исходя из получений информации, сотрудники МВД отказали женщине в возбуждении уголовного дела — нет состава преступления. Да и в случае с зеленкой надежды на содействие властей немного. В лучшем случае, петербуржца могут привлечь к ответственности по статье «Хулиганство» — тогда ему придется заплатить административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

Ксения подчеркивает, что диалог с экс-супругом выстроить невозможно и опасается, что мужчина может принимать запрещенные вещества, негативно влияющие на психику. Петербурженка заявляет о необходимости принятия закона о борьбе с домашним насилием, чтобы женщины в аналогичных ситуациях не опасались за свою жизнь.

Напомним, что одним из самых громких случаев домашнего насилия в России является история Маргариты Грачевой, произошедшая в подмосковном Серпухове в декабре 2017 года. Дмитрий Грачев долгое время ревновал супругу, а когда она от него ушла, он увез Маргариту в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Мужчина он пытал жену полтора часа, а после доставил в больницу и сдался полиции. При этом Грачев заранее спланировал изощренное преступление: купил топор, жгуты и даже узнавал, сколько времени может вынести человек с подобными травмами в сознании и связанным.

Сейчас Маргарита счастлива в браке с другим мужчиной и ждет третьего ребенка, а недавно снялась на обложке журнала «Домашний Очаг». Девушка, однако, все еще переживает за свою жизнь — Дмитрий, отбывающий 14-летний срок в колонии строгого режима, угрожает очередной расправой, когда выйдет на свободу.

Трагедии Маргариты, как и Ксении, наглядно иллюстрируют необходимость принятия закона о домашнем насилии, чтобы подобные инциденты в будущем свелись к минимуму, а лучше — исчезли совсем, и преступников ждало суровое наказание.