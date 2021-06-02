В четверг в Пулково задержали два рейса

В четверг в Пулково задержали два рейса
Пулково задержали рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В четверг, 3 июня, в петербургском аэропорту Пулково задержали два рейса. Причины задержек не указываются.

Так, с опозданием отправится рейс HY 3716 до Самарканда. Изначально самолет авиакомпании Uzbekistan Airways должен был подняться в небо в 1:14, но вылет перенесли на 2:50.

Как сообщили на сайте аэровокзала, затем с задержкой вылетит рейс LH 1439 направлением в Франкфурт-на-Майне. Планировалось, что самолет авиакомпании Lufthansa поднимется в небо в 06:30, однако теперь рейс задержан до 12:30.

Все остальные самолеты, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 2 июня в аэропорту Пулково задержали два самолета. Пассажиры вылетели с опозданием в Челябинск и Сочи.

аэропорт пулково новости СПб онлайн-табло


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шнуров покинул вечеринку на ПМЭФ из-за родов жены
В четверг в Пулково задержали два рейса
Петербуржец стал победителем чемпионата России по спортивному ориентированию
Московский блогер на желтом Porsche устроил «шашки» в центре Петербурга
Собчак возмутили цены в буфете ПМЭФ
Международный фестиваль цветов в Петербурге перенесли
В Петербурге до конца года снесут все таксофоны
«Приморский УПК» рассказал о будущем российско-германского сотрудничества