В четверг в Пулково задержали два рейса

В четверг, 3 июня, в петербургском аэропорту Пулково задержали два рейса. Причины задержек не указываются.

Так, с опозданием отправится рейс HY 3716 до Самарканда. Изначально самолет авиакомпании Uzbekistan Airways должен был подняться в небо в 1:14, но вылет перенесли на 2:50.

Как сообщили на сайте аэровокзала, затем с задержкой вылетит рейс LH 1439 направлением в Франкфурт-на-Майне. Планировалось, что самолет авиакомпании Lufthansa поднимется в небо в 06:30, однако теперь рейс задержан до 12:30.

Все остальные самолеты, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 2 июня в аэропорту Пулково задержали два самолета. Пассажиры вылетели с опозданием в Челябинск и Сочи.