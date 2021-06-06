В воскресенье в Пулково задержали четыре рейса

В воскресенье в Пулково задержали четыре рейса
Пулково работает с задержками. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В воскресенье в петербургском аэропорту Пулково задержали несколько авиарейсов. Пассажиры вылетят по четырем направлениям с задержкой.

Об этом стало известно сегодня, 6 июня. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, первым задержан рейс U6 547 до Сочи. Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» рассчитывали покинуть Петербург в 5:45, однако время вылета сдвинули на 7:40.

Далее с опозданием вылетит рейс U6 8331 до Наманган «Уральских авиалиний». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 10:05. Теперь пассажирам придется проявить терпение и ждать вылета до 10:55.

Также с опозданием вылетят рейсы R3 468 авиакомпании «Якутия» до Екатеринбурга (в 14:20 вместо 9:25) и U6 080 «Уральские авиалинии» до Москвы (в 18:40 вместо 17:45).

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу в Пулково хзадержали три рейса.

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