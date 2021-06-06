В Петербурге коронавирус выявили еще у 861 человека

В Петербурге коронавирус выявили еще у 861 человека
Новые данные по коронавирусу в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 861 горожанин сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в воскресенье, 6 июня, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено более 444 тысяч заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 936 человек. Третье место у Подмосковья — 773 новых ковид-пациента. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 89 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире за все время пандемии коронавирус подхватили более 172 млн человек. Россия занимает шестое место по количеству зараженных коронавирусом — 5 058 221 зараженных, 121 365 умерших.

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