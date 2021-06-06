В воскресенье Петербург свободен от пробок

Воскресным утром в Петербурге практически пустые дороги: свободному проезду мешают лишь дорожные ремонты.

По состоянию на 9:40 сегодня, 6 июня, уровень загруженности дорог Северной столицы оценивается сервисом «Яндекс.Пробки» в 1 балл. Пробки вырастут до 2 баллов только к 11:00. Для водителей практически нет «красных зон».

Стабильно напряженным остается автомобильное движение на площади Восстания. Кроме того, затор наблюдается на Садовой улице, набережной Обводного канала, на Лиговском, Невском и Суворовском проспектах. Также машины скопились на Большом проспекте В.О. и 8-9 линии В.О, а также на Большом проспекте П.С. и Большой Пушкарской улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье в Пулково задержали четыре рейса.