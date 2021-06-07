Фургон и встречная полоса: в Ленобласти страшное ДТП унесло жизнь экс-солистки Мариинского театра

В воскресенье, 6 июня, около 17:30 в дорожно-транспортном происшествии на 42-м километре трассы «Петергоф — Кейкино» в Ломоносовском районе Ленобласти погибла 80-летняя певица, бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова.

По предварительным сведениям полицейских, виновником аварии стал 48-летний мужчина, управлявший «Пежо Боксер». Он выехал на встречную полосу, где на полной скорости столкнулся с «Датсаном», за рулем которого находился 61-летний петербуржец.

В итоге жертвами ДТП стал водитель легковушка и его пассажирка, Римма Волкова. В салоне вместе с певицей находилась еще одна женщина 59 лет, она получила тяжелые травмы и госпитализирована. Водитель «Пежо» также пострадал, но о его состоянии подробностей нет. Известно, что правоохранительные органы инициировали доследственную проверку по факту случившегося.

«Проезжали мимо в 18 примерно, там мужчина лежал с подушкой под головой,в сознании и скорые потом встретили под дороге летели туда, 2 шт. Водителя датсуна не видели( Ужасная авария», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Напомним, что Римма Степановна Волкова родилась 9 августа 1940 года в Ашхабаде, с 1967 по 1993 год была ведущей солисткой Мариинского (тогда Кировского) театра, а с 2000 года преподавала пение в музыкальной школе имени Римского-Корсакова.