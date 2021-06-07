Плохая погода или равнодушие чиновников: почему в Петербурге разрушаются фасады домов

Плохая погода или равнодушие чиновников: почему в Петербурге разрушаются фасады домов
Обрушение штукатурки на Петроградской стороне. Фото: группа "Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Северной столице за последние несколько месяцев едва ли не ежедневно появляются сообщения об обрушении элементов фасадов. Преимущественно разрушаются исторические здания, но страдают и построенные относительно недавно дома. Петербуржцам, кажется, становится опасно ходить по тротуарам.

Минувший май, похоже, побил все рекорды по обрушениям. Совсем недавно, 25 мая, женщина чудом не пострадала, когда с дома №5 по Бронницкой улице отвалился кусок штукатурки. 16 мая откололся фрагмент лепнины с дома №17 по Таврической улице.

Обрушение фасада на Таврической улице. Фото: скриншот группы «Неизданное | Санкт-Петербург» соцсети ВКонтакте

В период с 11 по 12 мая в Северной столице произошло сразу три подобных инцидента. Один из разрушающихся домов находится на Смольном проспекте, неподалеку от здания городской администрации. В этот раз никого не оказалось рядом. Кроме того, штукатурка отвалилась с дома на Невском проспекте, 153 — кусок стены рухнул на козырек ресторана, который и спас прохожих.

А вот на Малой Морской избежать трагических последствий не удалось: фрагмент фасада упал на голову женщине, проходившей мимо. Её пришлось госпитализировать в Мариинскую больницу.

В период дождей пострадали также дома на Восстания и Александра Матросова — влага буквально размывает стены зданий.

Фасады зданий обрушаются после дождя. Фото: скриншот Вконтакте
Кто-то из прохожих может пострадать из-за обрушений. Фото: скриншот Вконтакте

«Правительство города, очнитесь, скоро весь город рухнет, пока вы спите», — взывают городские активисты, но пока безуспешно — новости об отколовшемся декоре или упавшем куске стены продолжают появляться в социальных сетях и СМИ.

Жертвами таких случаев становятся уже не только взрослые, но и дети: на Московском проспекте кусок стены рухнул в коляску с двухлетним ребенком. Мальчик оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга легкой степни, ушибленной раной брови и другими повреждениями.

От разрушений фасадов страдают даже автомобили. Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Эксперты отмечают, что власти попросту не успевают реставрировать исторические объекты, поскольку в Петербурге их очень много. Кроме того, восстановление построек требует больших вложений. В Смольном добавляют, что негативное влияние оказывают погодные условия: повышенная влажность, ветра, подтопления и перепады температур.

В то же время специалисты отмечают, что системы четкого контроля за состоянием старых зданий в городе нет, а чиновникам ничего не грозит за халатное отношение к объектам исторического наследия, поскольку правовая база для наложения ответственности в таких случаях также отсутствует.

Взносы за капитальный ремонт, которые выплачивают жители Северной столицы, несмотря на регулярные и ощутимые повышения, почему-то не ускоряют процесс ремонта домов. В самом Фонде капремонта обстановка накаленная, а коммунальщики подходят к решению проблем радикально: недавно в центре Петербурга демонтировали несколько десятков балконов, доведенных до состояния, когда их просто опасно оставлять в таком виде.

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