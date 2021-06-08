Под Волгоградом подростков обстреляли из пневматики у школы

Под Волгоградом подростков обстреляли из пневматики у школы
Полиция разыскивает злоумышленника, стрелявшего в подростков. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Волгоградской области неизвестный злоумышленник открыл стрельбу по двум подросткам. Мальчики получили синяки и ссадины.

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел около 10:45 возле школы в поселке Краснооктябрьский. Неизвестный несколько раз выстрелил в сторону двух подростков. Предварительно, он стрелял из пневматического оружия.

Как сообщает ТАСС, угрозы для жизни мальчиков нет. Одному из них 15 лет, другому — 16. Оба отделались синяками и ссадинами. После стрельбы они обратились за помощью в школой, которая была рядом с местом происшествия.Завуч школы вызвал бригаду скорой помощи.

Полиция разыскивает нападавшего. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд отправил в колонию петербуржца за стрельбу в Приморском районе.

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