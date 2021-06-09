Какие скандалы были в Петербурге после просьб РПЦ о передаче зданий

В СМИ появилась информация о том, что РПЦ попросила ФСИН передать ей «Кресты». Петербургская митрополия уже дала объяснение на этот счет, но Северная столица, памятуя о прошлых скандалах с передачей имущества церкви, на подобные новости реагирует остро.

Информация о том, что РПЦ просит ФСИН передать ей «Кресты» на Арсенальной набережной, появилась в городских СМИ во вторник. В Санкт-Петербургской митрополии уже разъяснили: ФСИН уведомляло церковь о передаче комплекса зданий «Крестов», в который входит храм святого Александра Невского, Росимуществу и предлагало епархии принять в управление весь комплекс. Епархия в ответ сообщила, что не претендует на здания, не относящиеся в храму.

«Епархия выразила надежду, что храм и при последующем собственнике продолжит согласно законодательству использоваться в соответствии с его главным богослужебным назначением», — цитирует ТАСС руководителя сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталью Родоманову.

Отметим, что почти каждый случай, когда РПЦ просит передать церкви городские здания, оборачиваются серьезным противостоянием с горожанами и активистами.

Поражением последних закончилась история с Верхним храмом Благовещенской церкви Александро-Невской Ларвы. В этих помещениях располагался Музей городской скульптуры. В марте их все-таки передали РПЦ.

Петербург до сих пор помнит, сколько шума наделал вопрос о передаче РПЦ Исаакиевского собора. Об этом городское правительство епархия просила еще в 2015-м году. Точку в истории поставили только в 2019-м году. Тогда на фоне возмущения горожан и представителей культуры РПЦ в передаче собора отказали.

Отстоять Смольный собор не вышло. До 2014-го года там проводили органные концерты и проходили выступления камерного хора, теперь это – действующих храм.

Несколько лет шла борьба за здание Музея Арктики и Антарктики на улице Марата. В 2016-м году Росимущество заявку на передачу бывшей Никольской церкви все-таки отклонило.

Самой безболезненной, пожалуй, стала передача Казанского собора в 2002-м году. До этого в течение 60 лет там размещался музей истории религии и атеизма.