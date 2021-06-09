Какие скандалы были в Петербурге после просьб РПЦ о передаче зданий

Какие скандалы были в Петербурге после просьб РПЦ о передаче зданий
Церковь в "Крестах". Фото: Википедия

В СМИ появилась информация о том, что РПЦ попросила ФСИН передать ей «Кресты». Петербургская митрополия уже дала объяснение на этот счет, но Северная столица, памятуя о прошлых скандалах с передачей имущества церкви, на подобные новости реагирует остро.

Информация о том, что РПЦ просит ФСИН передать ей «Кресты» на Арсенальной набережной, появилась в городских СМИ во вторник. В Санкт-Петербургской митрополии уже разъяснили: ФСИН уведомляло церковь о передаче комплекса зданий «Крестов», в который входит храм святого Александра Невского, Росимуществу и предлагало епархии принять в управление весь комплекс. Епархия в ответ сообщила, что не претендует на здания, не относящиеся в храму.

Модель старых «Крестов». Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

«Епархия выразила надежду, что храм и при последующем собственнике продолжит согласно законодательству использоваться в соответствии с его главным богослужебным назначением», — цитирует ТАСС руководителя сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталью Родоманову.

Отметим, что почти каждый случай, когда РПЦ просит передать церкви городские здания, оборачиваются серьезным противостоянием с горожанами и активистами.

Благовещенская церковь. Фото: Википедия

Поражением последних закончилась история с Верхним храмом Благовещенской церкви Александро-Невской Ларвы. В этих помещениях располагался Музей городской скульптуры. В марте их все-таки передали РПЦ.

Исаакиевский собор. Фото: Рixabay
Исаакиевский собор. Фото: Рixabay

Петербург до сих пор помнит, сколько шума наделал вопрос о передаче РПЦ Исаакиевского собора. Об этом городское правительство епархия просила еще в 2015-м году. Точку в истории поставили только в 2019-м году. Тогда на фоне возмущения горожан и представителей культуры РПЦ в передаче собора отказали.

Смольный собор. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Отстоять Смольный собор не вышло. До 2014-го года там проводили органные концерты и проходили выступления камерного хора, теперь это – действующих храм.

Музей Арктики и Антарктики. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Несколько лет шла борьба за здание Музея Арктики и Антарктики на улице Марата. В 2016-м году Росимущество заявку на передачу бывшей Никольской церкви все-таки отклонило.

Казанский собор. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Самой безболезненной, пожалуй, стала передача Казанского собора в 2002-м году. До этого в течение 60 лет там размещался музей истории религии и атеизма.

кресты новости СПб рпц собор церковь


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Какие скандалы были в Петербурге после просьб РПЦ о передаче зданий
Петербургские трамваи и троллейбусы «переодели» в спортивную ...
На новой развязке М-10 в Ленобласти смонтировали пролетные строения
На Авито выставлен на продажу 800-сильный суперкар Ferrari 812 Superfast
Многодетная мать, детей которой обвиняют в хулиганстве в лагере ...
Онлайн-эфир цикла посткарантинных встреч с бизнесом посвятят туристическому ...
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации активов порта Бронка: ...
На юго-восток Ленобласти надвигаются грозы и ливни