Парашютная, Комендантский, «Макдональдс», пруд: в Приморском районе несколько часов пытаются выследить двух лосей

В среду, 9 июня, жители Приморского района Северной столицы оказались удивлены внезапным «соседом», неожиданно возникающим то тут, то там. «Соседом» оказался огромный лось, который, видимо, заблудился.

Сначала дикое животное заметили на Парашютной улице, немногим позже — на Комендантском проспекте. Очевидцы публиковали подробные фото- и видеоотчеты о передвижениях лося в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Спустя некоторое время лося заметили возле «Макдональдса» на Комендантской площади, а позже — перебегающим трассу. Животное не упустило возможности искупаться, забравшись в пруд. Но сейчас след дикого зверя утерян.

Примечательно, что видевшие лося петербуржцы расходились в описаниях — кто-то рассказывает, что это крупный детеныш, а кто-то видел взрослую особь. Несоответствие объяснилось просто: в Приморском районе бродят сразу два лося, мать и детеныш. Судя по всему, они забрели в город, заблудившись, а затем потеряли друг друга из виду, напугавшись шума, людей и машин.

Петербуржцы предлагают накормить животных, чтобы приманить и поймать. Кто-то жалеет малыша, оказавшегося в стрессовой ситуации. «Пожалуйста, спасите кто-нибудь, лося от людей и людей от лося!!!», — взывают интернет-пользователи. А кто-то относится к ситуации с юмором. «Он тоже на работу», «На метро, бедняга, опаздывал», — пишут участники группы, комментируя видеозапись, на которой самка бежит вдоль Парашютной улицы.

В случае, если вы обнаружили лосиху или лосенка, не нужно пытаться приблизиться к животным, накормить или поймать. Необходимо как можно скорее позвонить на дежурную линию Комитета по природопользованию по номеру 8 (812) 417-59-36. Лосей разыскивают и им необходима помощь — они могут попасть в беду в городской среде или травмировать окружающих.