Парашютная, Комендантский, «Макдональдс», пруд: в Приморском районе несколько часов пытаются выследить двух лосей

Парашютная, Комендантский, &#171;Макдональдс&#187;, пруд: в Приморском районе несколько часов пытаются выследить двух лосей
В Приморском районе бродят лоси. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В среду, 9 июня, жители Приморского района Северной столицы оказались удивлены внезапным «соседом», неожиданно возникающим то тут, то там. «Соседом» оказался огромный лось, который, видимо, заблудился.

Сначала дикое животное заметили на Парашютной улице, немногим позже — на Комендантском проспекте. Очевидцы публиковали подробные фото- и видеоотчеты о передвижениях лося в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Спустя некоторое время лося заметили возле «Макдональдса» на Комендантской площади, а позже — перебегающим трассу. Животное не упустило возможности искупаться, забравшись в пруд. Но сейчас след дикого зверя утерян.

Лось в пруду в Приморском районе. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Примечательно, что видевшие лося петербуржцы расходились в описаниях — кто-то рассказывает, что это крупный детеныш, а кто-то видел взрослую особь. Несоответствие объяснилось просто: в Приморском районе бродят сразу два лося, мать и детеныш. Судя по всему, они забрели в город, заблудившись, а затем потеряли друг друга из виду, напугавшись шума, людей и машин.

«Бедолага», — сочувствуют петербуржцы испуганному животному. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Петербуржцы предлагают накормить животных, чтобы приманить и поймать. Кто-то жалеет малыша, оказавшегося в стрессовой ситуации. «Пожалуйста, спасите кто-нибудь, лося от людей и людей от лося!!!», — взывают интернет-пользователи. А кто-то относится к ситуации с юмором. «Он тоже на работу», «На метро, бедняга, опаздывал», — пишут участники группы, комментируя видеозапись, на которой самка бежит вдоль Парашютной улицы.

«Скоро так до Дворцовой добежит», — шутят комментаторы. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В случае, если вы обнаружили лосиху или лосенка, не нужно пытаться приблизиться к животным, накормить или поймать. Необходимо как можно скорее позвонить на дежурную линию Комитета по природопользованию по номеру 8 (812) 417-59-36. Лосей разыскивают и им необходима помощь — они могут попасть в беду в городской среде или травмировать окружающих.

комитет по природопользованию лоси лось новости СПб приморский район


 

Новости партнеров
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербурженка подала в суд на Шнурова за маты в песне «В Питере ...
Дом Басевича могут законсервировать по требованию прокуратуры
Глава ГИБДД назвал абсурдной идею снизить скорость в городах до 30 км/ч
В Петербург завезли египетский картофель с личинкой опасного насекомого
Парашютная, Комендантский, «Макдональдс», пруд: в Приморском ...
В кинотеатрах России начали показ военного боевика «Красный призрак» Андрея ...
Генпрокуратуру просят проверить TikTok-дома
Кредиторы «Севкабеля» просят привлечь бывшее руководство завода к «субсидиарке»