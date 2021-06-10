На юбилее фестиваля STEREOLETO споют Би-2 и Иван Дорн

На юбилее фестиваля STEREOLETO споют Би-2 и Иван Дорн
Для зрителей установят сразу четыре сцены. Фото: bestfest.ru

Фестиваль STEREOLETO в этом году отмечает 20 лет. На юбилейном мероприятии выступят около 40 популярных музыкантов.

Мероприятие пройдет в общественном пространстве «Севкабель Порт» 13 и 14 июня. Для зрителей установят сразу четыре сцены, на которых в общей сложности свои хиты исполнят известные музыканты, в частности, Би-2, Иван Дорн, Леван Горозия. Кроме того, среди участников события будут Оf Monsters And Men, Metronomy и SKYND.

Как сообщили организаторы мероприятия, для гостей также подготовлены атмосферный маркет, оригинальные фуд-корнеры, трансфер на теплоходе и активности для детей и взрослых.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что STEREOLETO в Петербурге возглавляет рейтинг лучших фестивалей этих выходных.

анонс новости СПб стереолето


 

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