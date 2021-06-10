У метро «Беговая» вспыхнул автобус

У метро &#171;Беговая&#187; вспыхнул автобус
На Беговой загорелся автобус. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге рядом со станцией метрополитена «Беговая» произошло чрезвычайное происшествие — загорелся автобус.

Как сообщается в социальных сетях «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» пожар случился на улице Савушкина.

При этом, по словам очевидцев происходящего, автобус загорелся прямо на ходу.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал. При этом, сотрудники пожарной охраны работают на месте происшествия.

На кадрах заметно, как на остановке из общественного транспортного средства струятся клубы дыма. Его настолько много, что даже плохо проглядывается сам автобус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шесть человек погибли в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Свердловской области.

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