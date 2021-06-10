Вышел первый тизер фильма «Брат 3»

Вышел первый тизер фильма «Брат 3»
Многие посоветовали режиссеру фильма сменить его название. Фото: скрин YouTube "Брат 3 первый тизер"

В интернете опубликовали тизер кино «Брат 3», которое никак не связано с известными фильмами Алексея Балабанова.

Тизер выложили в открытый доступ на YouTube. Трейлер просмотрели более 40 тысяч человек. Видео получило 2,7 тысяч дизлайков и всего 117 лайков. Новый фильм прокомментировали 426 раз.

«Скромно, очень скромно. Пойду писать Преступление и Наказание 2», — написал один из пользователей.

Сюжет фильма «о неудачливых грабителях, генеральской дочке с её любовью к уличному художнику и суровых буднях одной преступной группировки». В концепции несколько разных киноновелл, которых объединит одна увлекательная история.

Видео получило негативную оценку пользователей, которые в комментариях упрекнули авторов фильма в попытке поднять свою репутацию с помощью чужого имени. Многие посоветовали режиссеру фильма сменить его название.

Режиссером и автором сценария выступает Валерий Переверзев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Союзмультфильм» выпустил ароматы с запахом героев любимых мультфильмов.

алексей балабанов брат 3 Валерий Переверзев кино фильм


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Главврач больницы в Коммунарке считает, что лечить COVID-19 стало сложнее ...
В Польше оценили возможность признания «Спутника V»
В больницах Петербурга не хватает донорской крови
Россияне купили детских путевок с кешбэком с 25 мая на 3 млрд рублей
Списывавших на экзаменов выпускников в Петербурге начали штрафовать
Признал вину и раскаялся: блогера Юрия Хованского обвинили в оправдании ...
Вышел первый тизер фильма «Брат 3»
Юрия Хованского арестовали на 2 месяца за оправдание терроризма