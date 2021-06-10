Вышел первый тизер фильма «Брат 3»

В интернете опубликовали тизер кино «Брат 3», которое никак не связано с известными фильмами Алексея Балабанова.
Тизер выложили в открытый доступ на YouTube. Трейлер просмотрели более 40 тысяч человек. Видео получило 2,7 тысяч дизлайков и всего 117 лайков. Новый фильм прокомментировали 426 раз.
Сюжет фильма «о неудачливых грабителях, генеральской дочке с её любовью к уличному художнику и суровых буднях одной преступной группировки». В концепции несколько разных киноновелл, которых объединит одна увлекательная история.
Видео получило негативную оценку пользователей, которые в комментариях упрекнули авторов фильма в попытке поднять свою репутацию с помощью чужого имени. Многие посоветовали режиссеру фильма сменить его название.
Режиссером и автором сценария выступает Валерий Переверзев.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Союзмультфильм» выпустил ароматы с запахом героев любимых мультфильмов.