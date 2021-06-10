Вышел первый тизер фильма «Брат 3»

Многие посоветовали режиссеру фильма сменить его название. Фото: скрин YouTube "Брат 3 первый тизер"

Многие посоветовали режиссеру фильма сменить его название. Фото: скрин YouTube "Брат 3 первый тизер"

В интернете опубликовали тизер кино «Брат 3», которое никак не связано с известными фильмами Алексея Балабанова.

Тизер выложили в открытый доступ на YouTube. Трейлер просмотрели более 40 тысяч человек. Видео получило 2,7 тысяч дизлайков и всего 117 лайков. Новый фильм прокомментировали 426 раз.

«Скромно, очень скромно. Пойду писать Преступление и Наказание 2», — написал один из пользователей.

Сюжет фильма «о неудачливых грабителях, генеральской дочке с её любовью к уличному художнику и суровых буднях одной преступной группировки». В концепции несколько разных киноновелл, которых объединит одна увлекательная история.

Видео получило негативную оценку пользователей, которые в комментариях упрекнули авторов фильма в попытке поднять свою репутацию с помощью чужого имени. Многие посоветовали режиссеру фильма сменить его название.

Режиссером и автором сценария выступает Валерий Переверзев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Союзмультфильм» выпустил ароматы с запахом героев любимых мультфильмов.