Петербург вошел в топ-10 регионов с самым высоким неравенством доходов

Петербург вошел в топ-10 регионов с самым высоким неравенством доходов
Петербург занял седьмое место. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Санкт-Петербург попал в ТОП-10 регионов России с наибольшим неравенством доходов. Список составили эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Самое большое неравенство доходов среди российских регионов зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе. Разница доходов богатых и бедных там достигает 10,2 раза (215,9 тыс. рублей у первых и 21,2 тыс. рублей у вторых). Следом идет Ненецкий автономный округ. Богатые тут получают 201 тыс. рублей в месяц, а бедные 21,3 тыс. рублей (разница в 9,4 раза).

Как сообщили «Известия», в Петербурге обеспеченные жители получают в 8,1 раз больше. Город на Неве занял седьмую строчку антирейтинга.

Также на первых строчках антирейтинга Москва, Чукотский автономный округ, Сахалинская область и Адыгея.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург попал в десятку популярных городов для отдыха в июле.

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