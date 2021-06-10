Петербург попал в десятку популярных городов для отдыха в июле

Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге городов, в которых россияне планируют провести свои летние отпуска в июле. Об этом сообщил сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

По прогнозам синоптиков, в июле столбик термометра поднимется на юге России до +32ºС, а вода в море – до +27 градусов. Большинство туристов выбирает отдых именно в этот период.

По статистике сервиса, больше всего в июле отдыхают семьями – 43%. Второе место разделили пары (22%) и мамы с детьми (21%). Путешественники выбирают для проживания отели (77%) или квартиры (17%), потратив при этом до 30 тыс. рублей.

Сервис составил рейтинг городов для отдыха в июле, указав среднюю стоимость ночи и среднюю продолжительность отдыха:

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург готов принять тысячи «вакцинных» туристов из разных стран.