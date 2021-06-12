В субботу утром дороги Петербурга свободны от пробок

В субботу утром дороги Петербурга свободны от пробок
Дорожная ситуация на утро 12 июня. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Утром в субботу, 12 июня, дороги в Петербурге почти свободны от пробок. К 9:20 часам загруженность оценивается в один балл.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», к 11 часам утра загруженность на городских трассах увеличится на два балла. К часу дня – возрастет до 4-х.

Так, скопление машин наблюдается в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах.

Затруднение движение, в частности, наблюдается на Садовой улице, набережной Обводного канала, на Лиговском, Невском и Суворовском проспектах, Большом проспекте В.О. и 8-9 линии В.О, Большом проспекте П.С. и Большой Пушкарской улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в субботу в Петербурге ожидаются дожди с грозами и до +24 градусов.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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