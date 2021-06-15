Во вторник в Пулково задержали два рейса

Во вторник в петербургском аэропорту Пулково задержали несколько авиарейсов. Пассажиры вылетят с задержкой в Сочи и Гянджу.

Об этом стало известно сегодня, 15 июня. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, первым задержан рейс U6 547 до Сочи. Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» рассчитывали покинуть Петербург в 5:45, однако время вылета сдвинули на 9:25.

Далее с опозданием вылетит рейс U6 8715 до Гянджи «Уральских авиалиний». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 6:00. Теперь пассажирам придется проявить терпение и ждать вылета до 6:30.

Все остальные самолеты, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 14 июня пассажиры Пулково вылетели с опозданием в Душанбе и Сочи.