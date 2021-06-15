Во вторник в Петербурге ожидаются дожди и сильный ветер

Дождливый день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Дождливый день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Во вторник, 15 июня, в Северной столице ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Сегодня на погоду в городе будет оказывать влияние тыловая часть циклона, проходящего по северу Европейской России. Температурные показатели продолжат немного превышать климатическую норму.

Температура воздуха составит +21…+23 градуса, в Ленобласти потеплеет до +24. Ветер подует юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый.

Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели предупредили петербуржцев об усилении ветра 15 июня.