Спасатели предупредили петербуржцев об усилении ветра 15 июня

В Петербурге во вторник, 15 июня, утром и в первой половине дня ожидается порывистый ветер.

Скорость ветра достигнет до 15 метро в секунду, однако ближе к обеду его порывы стихнут, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 15 июня городе будет облачная с прояснениями погода. В дневное время пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный.