Спасатели предупредили петербуржцев об усилении ветра 15 июня

Спасатели предупредили петербуржцев об усилении ветра 15 июня
В Петербурге усилится ветер. Фото: spun.fkpkzs.ru

В Петербурге во вторник, 15 июня, утром и в первой половине дня ожидается порывистый ветер.

Скорость ветра достигнет до 15 метро в секунду, однако ближе к обеду его порывы стихнут, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 15 июня городе будет облачная с прояснениями погода. В дневное время пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб усиление ветра


 

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