Во вторник утром в Петербурге собрались 4-балльные пробки

Жители Петербурга проводят утро вторника в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до четырех баллов.

Об этом стало известно сегодня, 15 июня. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 8:50 утра заторы на дорогах достигли 4 баллов. К часу дня пробки спадут до трех баллов, а затем снова поднимутся.

Красным отмечены участки на проспекте Энгельса в районе КАД, на проспекте Мужества, на перекрестке Маршала Блюхера и Кушелевской дороги, Бухарестской и Народной улицах, а также на Невском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник в Петербурге ожидаются дожди и сильный ветер. Температура воздуха составит +21…+23 градуса. Также спасателе предупредили автомобилистов и пешеходов об опасности в связи с ухудшением погодных условий. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.