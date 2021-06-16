Светлана Лобода, Cream Soda и Niletto поздравят выпускников Петербурга на «Алых парусах»

25 июня в Северной столице в очном формате будут «Алые паруса».

Об этом СМИ сообщают организаторы шоу. Ведущими традиционного праздника выпускников станут Иван Ургант и Дарья Александровна. Во время мероприятия гостям покажут ключевые исторические события России. Это и первый полет человека в космос, и победа Александра Невского на Чудском озере, и другое.

В праздничном концерте примут участия Ваня Дмитриенко, JONY, группа Cream Soda, Niletto, Светлана Лобода и Ирина Дубцова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прошла репетиция праздника выпускников «Алые паруса». Из-за репетиции «Алые паруса» в Северной столице накануне Троицкий мост развели раньше обычного, в 11 часов вечера. Петербуржцы увидели знаменитый корабль. Отрабатывались движения парусника. Корабль доплыл до Литейного моста.