В Ленобласти в четверг прогнозируют теплую, но ветреную погоду

В Ленобласти в четверг прогнозируют теплую, но ветреную погоду
В регионе будет довольно жарко. Фото: Pixabay

Воздух прогреется до плюс 26 градусов.

В Ленинградской области в четверг, 17 июня, ожидается теплая летняя погода. Об этом рассказали в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Известно, что в некоторых районах региона температура не поднимется выше плюс 21 градусов, но в некоторых столбики термометров достигнут отметки в 26 градусов. На улице будет ветрено – ветер разгонится до 10 метров в секунду.

Что касается темного времени суток, то в Ленобласти похолодает – где-то до плюс шести градусов, где-то – до 13. При этом погода будет малооблачной и без осадков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, когда можно будет купаться в теплом Черном море.

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