В четверг в Петербурге будет солнечно и до +25 градусов

Сегодня температура в Петербурге превысит обычные для середины июня показатели, а дальше будет еще жарче.

Об этом стало известно в четверг, 17 июня. День пройдет без осадков, подует умеренный ветер. В дневное время столбики термометров покажут 23–25 градусов тепла.

Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», атмосферное давление будет повышаться.

В пятницу в Северной столице ожидается плюс 27–29 градусов, а в субботу потеплеет до 28–30.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в четверг прогнозируют теплую, но ветреную погоду. В некоторых районах региона столбики термометров достигнут отметки в 26 градусов тепла.