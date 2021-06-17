Петербуржцам рассказали, как избежать перегрева в жаркую погоду

Петербуржцам рассказали, как избежать перегрева в жаркую погоду
Петербуржцы вышли загорать. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Повышенная температура воздуха может негативно сказаться на состоянии здоровья людей. В Управлении Роспотребнадзора по городу рассказали, что нужно делать, чтобы избежать перегрева.

Так, в жаркую погоду лучше ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки. Квартиру необходимо постоянно проветривать. На улицу рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных светлых тканей, не забывая про головные уборы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, из рациона рекомендуется исключить жирную и копченную еду, свести к минимуму потребление жирной и калорийной пищи, пить больше воды.

Поможет пережить жару и прохладный душ. Купаться следует только в специально отведенного для этого местах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в четверг, 17 июня, температура воздуха в дневное время составит +23…+25 градусов, в Ленобласти потеплеет до +26.

жара новости СПб Роспотребнадзор


 

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