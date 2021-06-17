Студент, которому занизили оценку из-за цветных волос, получил свою пятерку

Апелляционная комиссия посчитала, что парень заслуживает высший балл.

Студенту в Свердловской области все-таки поставили оценку «отлично» за дипломную работу. До этого на защите его похвалили, но сказали, что все испортили цветные волосы. Об этом сегодня, 17 июня, пишет РИА Новости.

Решение об оценке приняла апелляционная комиссия. В минобразования отметили, что изначально мнения разделились примерно 50 на 50 – в таком случае студенту ставится оценка в пользу экзаменуемого. В итоге парень получил заслуженную «пятерку».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывший декан ЛГУ им. Пушкина дважды брала взятки со студентов.