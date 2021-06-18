Петербуржцев предупредили о смене формата работы Военно-морского салона из-за пандемии

Петербуржцев предупредили о смене формата работы Военно-морского салона из-за пандемии
Военно-морской салон не состоится в привычном формате. Фото: pixabay

Билеты на мероприятие больше не продаются, а приобретенные будут аннулировать.

В Санкт-Петербурге на 23-27 июня запланировано проведение 10-го Международного военно-морского салона. Из-за нестабильной эпидемиологической обстановки было принято решение сменить формат работы, о чем сообщается на сайте «МВМС-2021».

Известно, что принять участие в салоне не смогут обычные горожане – даже те, кто успел приобрести билет, так как их аннулируют. На корабли смогут попасть только аккредитованные участники и гости – те, кто смогут предоставить отрицательные ПРЦ-тесты или документ, подтверждающий законченный курс вакцинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Летний театр в Бутылке» в Новой Голландии закрыли из-за коронавирусных ограничений.

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