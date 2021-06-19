Путин пообещал регионам 50 млрд рублей на развитие общественного транспорта

Путин пообещал регионам 50 млрд рублей на развитие общественного транспорта
Глава государства отметил, что деньги надо направить в ближайшее время. Фото: kremlin.ru

Власти России направят в регионы дополнительное финансирование на развитие общественного транспорта. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил в рамках своего выступления на XX съезде партии «Единая Россия», регионы получат дополнительные 50 млрд рублей. По его словам, деньги надо направить в ближайшее время, так как текущий период считается оптимальным для проведения качественных дорожных работ.

Как сообщил ТАСС, глава РФ отметил, что также направят дополнительно 50 миллиардов на развитие и модернизацию общественного транспорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на развитие городского транспортного узла Петербург намерен привлечь почти 412 млрд рублей до 2030 года.

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