В Петербурге будет аномальная жара в ближайшие дни

В Петербурге будет аномальная жара в ближайшие дни
В регионе будет довольно жарко. Фото: Pixabay

Температурные рекорды ожидаются 22 и 23 июня.

В Санкт-Петербурге на некоторое время задержится аномальная жара. Сегодня, 21 июня, в городе был побит температурный рекорд 15-летней давности – воздух прогрелся до +31,3 градусов, что на 0,9 градусов выше, чем в 2006 году. Об этом пишет ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

При этом специалист убежден, что жара останется в городе 22 и 23 июня. Она пойдет на спад только к концу рабочей недели, так что какое-то время придется потерпеть. Напоминаем, что понедельник стал третьим рекордным днем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам рассказали, как избежать перегрева в жаркую погоду.

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