Финский залив покрылся мутным болотным цветом: виновата жара

Водоросли активно растут под солнцем, а затем отмирают и начинают гнить.

Жители Санкт-Петербурга обратили внимание на вязкую субстанцию в районе пляжа «Ласковый». В Финском заливе активно растут водоросли, которые, отмирая, начинают гнить и неприятно пахнуть. Об этом рассказали в Северо-Западном Управлении Росприроднадзора.

Известно, что подобное происходит в связи с аномальной жарой. Эксперты отметили, что это водоросли под названием Microcystis aeruginosa Kützing. Их особенность состоит в том, что они при высыхании становятся крайне заметны. Также при отмирании они приобретают гнилосный запах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге будет аномальная жара в ближайшие дни. Температурные рекорды ожидаются 22 и 23 июня.