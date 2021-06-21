Финский залив покрылся мутным болотным цветом: виновата жара

Финский залив покрылся мутным болотным цветом: виновата жара
В Финском заливе растут и отмирают водоросли. Фото: Baltphoto/ Велимир Орехов

Водоросли активно растут под солнцем, а затем отмирают и начинают гнить.

Жители Санкт-Петербурга обратили внимание на вязкую субстанцию в районе пляжа «Ласковый». В Финском заливе активно растут водоросли, которые, отмирая, начинают гнить и неприятно пахнуть. Об этом рассказали в Северо-Западном Управлении Росприроднадзора.

Известно, что подобное происходит в связи с аномальной жарой. Эксперты отметили, что это водоросли под названием Microcystis aeruginosa Kützing. Их особенность состоит в том, что они при высыхании становятся крайне заметны. Также при отмирании они приобретают гнилосный запах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге будет аномальная жара в ближайшие дни. Температурные рекорды ожидаются 22 и 23 июня.

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Финский залив покрылся мутным болотным цветом: виновата жара
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