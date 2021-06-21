Температурные рекорды ожидаются 22 и 23 июня. Купание. Фоторепортаж Gazeta.SPb

Многие спасаются городскими пляжами. На некоторых из них купаться разрешено. Фото: Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Многие спасаются городскими пляжами. На некоторых из них купаться разрешено. Фото: Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Температурные рекорды ожидаются 22 и 23 июня.

В Санкт-Петербурге на некоторое время задержится аномальная жара. Сегодня, 21 июня, в городе был побит температурный рекорд 15-летней давности – воздух прогрелся до +31,3 градусов, что на 0,9 градусов выше, чем в 2006 году. Об этом пишет ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

При этом специалист убежден, что жара останется в городе 22 и 23 июня. Она пойдет на спад только к концу рабочей недели, так что какое-то время придется потерпеть. Напоминаем, что понедельник стал третьим рекордным днем.

Многие спасаются городскими пляжами. На некоторых из них купаться разрешено.