Температурные рекорды ожидаются 22 и 23 июня. Купание. Фоторепортаж Gazeta.SPb

Температурные рекорды ожидаются 22 и 23 июня. Купание. Фоторепортаж Gazeta.SPb
Многие спасаются городскими пляжами. На некоторых из них купаться разрешено. Фото: Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Температурные рекорды ожидаются 22 и 23 июня.

В Санкт-Петербурге на некоторое время задержится аномальная жара. Сегодня, 21 июня, в городе был побит температурный рекорд 15-летней давности – воздух прогрелся до +31,3 градусов, что на 0,9 градусов выше, чем в 2006 году. Об этом пишет ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

При этом специалист убежден, что жара останется в городе 22 и 23 июня. Она пойдет на спад только к концу рабочей недели, так что какое-то время придется потерпеть. Напоминаем, что понедельник стал третьим рекордным днем.

Многие спасаются городскими пляжами. На некоторых из них купаться разрешено.

Многие спасаются городскими пляжами. На некоторых из них купаться разрешено. Фото: Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Многие спасаются городскими пляжами. На некоторых из них купаться разрешено. Фото: Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Многие спасаются городскими пляжами. На некоторых из них купаться разрешено. Фото: Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Многие спасаются городскими пляжами. На некоторых из них купаться разрешено. Фото: Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Многие спасаются городскими пляжами. На некоторых из них купаться разрешено. Фото: Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Многие спасаются городскими пляжами. На некоторых из них купаться разрешено. Фото: Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам рассказали, как избежать перегрева в жаркую погоду.

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