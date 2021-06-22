В Пулково задержали рейс до Сочи во вторник

В Пулково задержали рейс до Сочи во вторник
В Пулково задержали один рейс. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во вторник в петербургском аэропорту Пулково задержали один авиарейс. Пассажиры вылетят с задержкой в Сочи.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, задержан рейс FV 5581. Пассажиры авиакомпании «Россия» рассчитывали покинуть Северную столицу в 2:10, однако время вылета сдвинули на 3:10.

Причины задержки не указываются. Все остальные самолеты, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник в Пулково задержали два рейса. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Ухты и Москвы.

аэропорт пулково новости СПб онлайн-табло


 

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