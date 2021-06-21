В Пулково в понедельник задержали два рейса

В Пулково в понедельник задержали два рейса
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В понедельник, 21 июня, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы.

Об этом сообщается на сайте аэровокзала. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Ухты и Москвы.

По данным Пулково, первым задерживается рейс D2 323 до Ухты. Рейс обслуживает компания «Северсталь». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 7:30, однако сейчас указано, что вылет назначен на 8:30.

Далее с опозданием вылетит рейс Y7 1062 до Москвы. Туда полетит самолет авиакомпании «NordStar Airlines». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 9:20. Теперь пассажирам придется проявить терпение и ждать вылета как минимум до 11:15.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор изучил 150 пчелиных маток в Пулково.

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